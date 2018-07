Polícia prende 97 por ingressos falsos para Olimpíada de Londres

LONDRES - Quase 100 pessoas foram presas por venda de ingressos e reservas de hotel falsas para os Jogos Olímpicos de Londres. Faltando seis meses para a implementação do mais amplo programa de segurança global da Grã-Bretanha, a ministra do Interior Theresa May disse nesta quarta-feira que a polícia prendeu 97 pessoas envolvidas em fraude que envolvem venda de entradas, sites falsos e reservas em hotéis inexistentes.

A procura por ingressos e hotéis em Londres para os Jogos Olímpicos, que serão realizados entre 27 de julho e 12 de agosto, é enorme. O preço de alguns quartos chega a 600 libras (cerca de R$ 1.648,86) por noite. A polícia informou que os ingressos tinham sido falsificados. "A polícia pretende transmitir uma mensagem clara de que não tolerará a intrusão do crime organizado nos Jogos Olímpicos", disse May durante um discurso a um grupo de estudos sobre questões de segurança em Londres.

A ameaça mais preocupante para as autoridades continua a ser o terrorismo. A Grã-Bretanha foi o primeiro país da Europa Ocidental a ser alvo de um ataque terrorista da al-Qaeda, quando terroristas suicidas detonaram explosivos na rede de metrô londrina em 2005, que deixou 52 mortos no dia seguinte ao anúncio de que a cidade seria a sede da Olimpíada de 2012. Porém, os especialistas em inteligência insistem que não há nada a sugerir uma ameaça específica para os Jogos de Londres, mesmo que o nível de alerta seja elevado.