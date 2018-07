Motorista que atropelou três atletas dos Jogos Europeus é preso

A polícia de Baku prendeu neste sábado o motorista do ônibus que atropelou três atletas austríacas do nado sincronizado dos Jogos Europeus, que estão sendo disputados na capital do Azerbaijão. Uma das atletas, de apenas 15 anos, sofreu diversas fraturas e está em coma induzido em um hospital de Viena, na Áustria.

Veli Ahmadov, o motorista do ônibus que presta serviços para a organização do evento, é suspeito de dirigir sob efeito de álcool. Um processo criminal será aberto contra ele, afirmaram procuradores e o ministro do interior do Azerbaijão, neste sábado. A empresa de transporte, Bakubus, também pode sofrer processo por causa do acidente.

Os organizadores dos Jogos Europeus afirmaram que vão investigar acusações de que funcionários e colaboradores do evento estariam trabalhando alcoolizados. Um dos dirigentes dos Jogos, Simon Clegg disse que estas alegações "são muito sérias" e que "serão investigadas imediatamente".

No entanto, ele ressaltou que ainda não há evidências de que o motorista estaria dirigindo embriagado. "Não há absolutamente nenhuma indicação neste momento de que o álcool tenha sido o responsável por este trágico incidente", declarou Clegg.

O acidente foi flagrado por uma câmera de vídeo, que mostra o veículo fazendo uma curva fechada em alta velocidade, subindo na calçada e atingindo várias atletas. Uma delas é arrastada por vários metros.

Vanessa Sahinovic foi quem se machucou no choque. Ela sofreu muitas fraturas e precisou ser submetido a seguidas cirurgias, de acordo com o porta-voz do hospital. A atleta, contudo, não correria risco de morte.

Luna Pajer e Verena Breit, suas colegas na equipe de nado sincronizado, também foram atingidas no acidente. Pajer sofreu fraturas no cotovelo e Breit escapou apenas com contusões.