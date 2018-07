Polícia promete tolerância zero

ENVIADO ESPECIAL

JOHANNESBURGO

Poderia ter sido uma mera coincidência, mas foi tudo bem arquitetado. Uma demonstração do trabalho do esquadrão antibombas, com direito a policiais chegando de helicóptero para tomar de assalto um carro com suspeitos, foi o ponto alto do show preparado pela policia sul-africana para mostrar que está pronta para garantir a segurança de tudo e de todos durante a Copa do Mundo. A exibição ocorreu ontem nas ruas do luxuoso distrito de Sandton, em Johannesburgo. Na semana passada, uma agência de notícias alemã informou a prisão, no Iraque, de um oficial saudita que estaria envolvido no planejamento de ações terroristas durante o Mundial.

A possibilidade de ataques é considerada remota, mas claramente preocupa os responsáveis pela segurança no país da Copa. Oficialmente, eles dizem não ter sido notificados sobre a prisão do saudita. "Eu não sei nada sobre isso", garantiu o porta-voz da policia, Vishnu Naidoo.

A ameaça pode não ter consistência, mas é a segunda em pouco mais de um mês. No inicio de abril, representante de um braço da Al-Qaeda publicou artigo numa revista islâmica em que dizia ter vontade de organizar um ataque por ocasião do jogo entre Estados Unidos e Inglaterra, no dia 12 de junho, em Rustemburgo.

Sem medo. Cele Bheki, o carrancudo comissário de polícia, assegura que seus homens estão preparados para lidar com qualquer situação. "Vamos olhar para qualquer problema, por menor que seja. Desde a proteção de uma bola de futebol até a maior forma de criminalidade, como o terrorismo. Estamos totalmente preparados."

Ele e outras autoridades por várias vezes lembraram os investimentos na preparação de homens e na compra de equipamento e no intercâmbio com órgãos internacionais de polícia como pontos do aprimoramento das forcas de segurança.

Pelo menos a propaganda feita ontem pela manhã foi boa. Um desfile de cerca de duas centenas de equipamentos novos ? desde carros para simples rondas até veículos anfíbios e helicópteros, passando por carros blindados para combate urbano ? e discursos, todos exaltando a "excelente preparação sul-africana". Na plateia, centenas de policiais e de civis que tinham o mesmo comportamento. Aplaudiam todas as frases mais fortes dos discursos.

Festa e desconforto. O clima foi de festa. Embora não para todo mundo. A maioria das cerca de 30 crianças de uma escola de classe alta de Johannesburgo (de maioria branca), que, sentadas no chão bem à frente do palanque, demonstravam desconforto, cansaço e tédio depois de quase duas horas de desfile e muita falação.

Os chefões queriam aproveitar a ocasião. Nathi Mthethwa, o orgulhoso ministro da Polícia, falou por quase meia hora. Antes, enquanto observava a exibição do esquadrão antiterrorismo, falou entusiasmado ao Estado. "Se a Copa tivesse começado ontem, nós estaríamos prontos." Cele, ao perceber a presença de alguns jornalistas estrangeiros, fez questão de dar um recado. "Quero falar especialmente para as pessoas de outros países que virão nos visitar. A África do Sul é segura em cada metro do seu território." Foi aplaudido de forma entusiasmada e, por fim, prometeu: "Criminoso que quiser desafiar a força de segurança vai receber o fogo da POLICIA."