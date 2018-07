Polícia usa sigilo para chegar a outros envolvidos As investigações sobre a morte dos dois torcedores do Palmeiras em confronto com corintianos no domingo, na avenida Inajar de Souza (zona norte), continuam, segundo o delegado Jorge Carlos Carrasco, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas agora sigilosamente, até para evitar que os envolvidos saibam quais serão os próximos passos.