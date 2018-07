Policial perde dossiê e compromete segurança O tabloide inglês The Sun divulgou que um policial britânico perdeu sua bagagem com documentos sobre o sistema de segurança da Olimpíada de Londres em um trem. A polícia confirmou o caso e contou que o oficial envolvido comunicou rapidamente a seus superiores. A entidade admitiu preocupação, mas ressaltou que os dados contidos no material perdido, divulgados pelo tabloide, não eram de grande importância, e não vão causar alterações no planejamento da segurança de atletas e torcedores que irão a Londres para os Jogos. Mas os ingleses estão em alerta.