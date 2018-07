Polidesportivo

Nadal fora de Barcelona. Bellucci estreia e vence

Por causa da tendinite nos joelhos, Rafael Nadal não estará no torneio espanhol, do qual é pentacampeão. O tenista precisou de infiltrações para competir em Monte Carlo - no domingo, levou o título ao bater Fernando Verdasco por 6/0 e 6/1. O brasileiro Thomaz Bellucci estreou com vitória: bateu Jarkko Nieminen por duplo 6/4.

VÔLEI

Montes Claros perto da decisão da Superliga

Basta uma vitória contra o Cruzeiro, às 21 horas, para que o Montes Claros garanta lugar na final da Superliga Masculina. Na quinta-feira, será disputado o 2.º jogo da outra série semifinal, entre Cimed e Pinheiros. Os catarinenses vencem por 1 a 0.

NATAÇÃO

Desafio nos 800 m dá prêmio de R$ 8,7 mil

O ex-nadador Djan Madruga pagará o valor - equivalente a R$ 8,7 mil - ao fundista que bater seu recorde sul-americano (7min59s85, de 1985) no Troféu Maria Lenk, entre os dias 3 e 9 de maio, em Santos.

BOXE

Lutador que matou a mulher está morto

O venezuelano Edwin Valero se suicidou na prisão, após ter confessado o assassinato da mulher. Campeão dos superpenas, ele tinha 28 anos e o impressionante currículo de 27 vitórias em 27 lutas, todas por nocaute.

BASQUETE

Brasília x Bauru abre as quartas

O time do ala Alex Garcia (com a bola), líder da fase de classificação do NBB, inicia hoje a série melhor de cinco das quartas de final contra Bauru, no interior paulista, às 19 horas. Amanhã, é a vez de Pinheiros e Franca e Joinville e Minas se enfrentarem.