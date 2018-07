Polidesportivo

Santo André volta aos treinos de olho na final

O elenco comandado por Sérgio Soares se apresentou ontem para mais uma semana de concentração em Barueri. O time, que precisa vencer o Santos por dois gols de diferença, estará desfalcado -Toninho foi expulso no 1.º jogo. Em compensação, o lateral Carlinhos volta.

TÊNIS

Federer cai na 1ª rodada de Roma; Belucci segue

A eliminação do suíço Roger Federer foi a surpresa no Masters de Roma. O 1.º do mundo perdeu para o letão Ernests Gulbis, número 40, por 2/6, 6/1 e 7/5. Thomaz Bellucci derrotou o argentino Leonardo Mayer (6/4, 3/6 e 6/1) e segue no torneio.

NÚMEROS

375

milhões de dólares (R$ 660 milhões) é o valor que será obtido com os direitos de TV dos Jogos de Londres. A verba será dividida entre 26 federações. O atletismo terá a maior fatia: US$ 35,77 milhões.

3

brasileiros são top 10 no ranking da Federação Internacional de Judô. Hugo Pessanha, Luciano Correa e Sarah Menezes aparecem em 6º lugar. A lista será considerada para a classificação de atletas para Londres/2012

PACAEMBU, 70

Só alegria

Ao completar 70 anos, o estádio do Pacaembu deixou de lado o futebol para virar um parque de diversões, com direito a bola flutuante, pebolim humano e paredão com escalada. Tudo de graça.

BASQUETE

Semifinais do NBB começam no dia 4

Depois de garantir a última vaga na semifinal (ao vencer o São José por 95 a 91 na noite de segunda-feira), o Flamengo, de Marcelinho Machado, joga contra Franca. A partida será dia 4, às 21 horas. Antes, às 19 horas, Minas e Brasília se enfrentam em Belo Horizonte.