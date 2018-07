Poliesportivo

Marion Jones volta ao basquete com derrota

Após perder cinco medalhas olímpicas por doping (três de ouro) e até ser presa por mentir. a ex-velocista Marion Jones jogou só quatro minutos em sua estreia na WNBA. No resto do tempo torceu muito, mas seu time, o Tulsa Shock, perdeu para o Minnesota Lynx por 80 a 74.

FÓRMULA TRUCK

Benevides vence a etapa pernambucana

Valmir Benevides, da RM Competições/Volkswagen(na foto, à esq.), foi o vencedor da etapa de Caruaru da Fórmula Truck. O segundo foi Felipe Giaffone, RM Competições/Volkswagen, seguido por Geraldo Piquet, da ABF Competições/Mercedes-Benz.

NÚMEROS

2.200

metros será o comprimento total do circuito de Ribeirão Preto, que receberá, no dia 6 de junho, a estreia da Stock Car no interior paulista. O circuito também será o primeiro traçado urbano da temporada.

1

ano de duração terá o contrato do campeão olímpico Anderson, ex-Sesi, com o Florianópolis, tetracampeão da Superliga. Além dele, o meio de rede Jardel chega da Itália para substituir Lucão, que foi para o Vôlei Futuro.

ATLETISMO

Gay quebra recorde de 44 anos

O americano Tyson Gay, terceiro mais rápido nos 100 metros, diminuiu em nove décimos, em Manchester, o recorde mundial dos 200 metros, em pista reta, que durava 44 anos, com o tempo de 19s41.

CAMPEONATO ARGENTINO

Argentino Juniors leva o título após 25 anos

O time que revelou Diego Maradona voltou a fazer festa na Argentina após 25 anos. O Argentino Juniors ficou com o título do Torneio Clausura ao vencer o Huracán por 2 a 1, fora de casa. Mercier e Coria anotaram os gols do time, que chegou a 41 pontos, um a mais que o Estudiantes.