Política e pagamentos atrasados tumultuam Palmeiras

No último ano, três técnicos passaram pelo Palmeiras, entre eles, dois dos mais badalados e vitoriosos do mercado, Vanderlei Luxemburgo e Muricy Ramalho. Apesar do currículo respeitável, ambos naufragaram. E, nos últimos seis meses, seis jogadores titulares deixaram o clube ? Maurício, Obina, Edmílson, Vágner Love, Diego Souza e Robert. A polêmica da última segunda-feira, que resultou na demissão do técnico Antônio Carlos Zago, fez o torcedor palmeirense indagar o que estaria ocorrendo no Palestra Itália.

A explicação para o momento conturbado remete ao último período eleitoral. Quando Afonso Della Mônica deixou a presidência, em janeiro do ano passado, o grupo de oposição, liderado por Mustafá Contursi, apresentou Roberto Frizo como candidato. Embora fora da administração, Contursi formou sólida base no Conselho Deliberativo, o que sempre dá ao candidato por ele apoiado a possibilidade de brigar em boas condições.

Para evitar a volta do ex-presidente ao poder, mesmo que de forma indireta, vários grupos políticos menores se reuniram e decidiram que era preciso lançar um nome forte para representá-los. Chegaram a Luiz Gonzaga Belluzzo, economista com trânsito fácil no governo federal, estadual e municipal. Todo esse prestígio, acreditavam seus simpatizantes, poderia ser usado para atender a interesses do Palmeiras.

Ironicamente, a união de forças políticas que determinou a vitória de Belluzzo é a mesma que dificulta, e muito, sua administração. Ao assumir a presidência, Belluzzo se viu diante de equação complicada até mesmo para o mais renomado economista: como encaixar em sua diretoria todos aqueles que o apoiaram na eleição? Não foi possível. E cada um que ficou fora se sentiu traído, desprestigiado e, assim, se transformou em dor de cabeça para o comando.

Cofre raspado. Outro sério problema que aflige o Palmeiras ? e tantos outros clubes brasileiros ? é o financeiro. De acordo com o ex-técnico Antônio Carlos, os atrasos de pagamento foram sistemáticos. "Isso (os atrasos) de fato aconteceram e atrapalham muito", afirmou o treinador. Embora a diretoria não confirme, corre no Palestra Itália a informação de que as cotas do Campeonato Paulista já estão comprometidas até 2014.

Belluzzo também está entre os presidentes que encontram dificuldade para controlar a ala mais radical da torcida que insiste em intimidar técnicos e jogadores, como foi o caso de Luxemburgo, Love e Diego Souza. "Enquanto essas questões não forem resolvidas, qualquer um que chegue para ocupar o cargo de treinador terá dificuldade para trabalhar", admitiu ontem Zago. "Em Curitiba tivemos problemas parecidos com os que aconteceram no Rio, mas que foram tratados internamente. Mas, como existem pessoas que querem tumultuar, a informação vazou. Foi um ato covarde de dentro do clube."