Política faz Palmeiras ficar para trás na busca de reforços para 2013

SÃO PAULO - A prometida e necessária reformulação no elenco do Palmeiras passa por alguns transtornos que não estavam nos planos do técnico Gilson Kleina. Já era sabido que a política e a postura da diretoria poderiam atrapalhar nas contratações, mas não da forma que vem acontecendo.

Vários são os casos em que a falta de foco ou vontade da diretoria tem atrapalhado algumas negociações. O volante Rodrigo Souto, por exemplo, aguarda uma posição da diretoria para acertar seu futuro. A conversa está bem adiantada, mas o presidente Arnaldo Tirone pediu para o empresário do atleta, Bruno Paiva, esperar alguns dias até que ele entre novamente em contato. Porém, outros clubes também querem o volante.

Mesma situação vive Marcos Assunção, que já deixou claro que quer ficar, mas o clube não define sua situação. Ainda em relação a atletas que poderiam vir, dois casos demonstram que algumas vezes falta disposição.

O zagueiro Román Torres, do Millonarios, estava certo verbalmente com o clube e na hora de assinar o contrato, o time colombiano recuou e desistiu do negócio. Pessoas que acompanharam a negociação de perto garantem que se o Palmeiras tivesse insistido no jogador, o teria contratado.

O mesmo vale para Júlio Baptista, do Málaga. O Palmeiras tentou envolver o meia Valdivia no negócio, mas o time espanhol não quis. Daí a diretoria não voltou a procurar os representantes do clube espanhol para tentar uma outra forma de acerto.

Algumas negociações, o clube sequer chegou a tentar fazer por acreditar que seria inviável como com o zagueiro Lúcio. Kleina pediu para a diretoria tentar trazê-lo, já que tinha informação de que ele estava insatisfeito na Juventus, mas Tirone disse que seriam valores impossíveis do clube pagar.

Em relação a Riquelme, o presidente determinou que o vice Roberto Frizzo e o gerente de futebol, César Sampaio, fossem para a Argentina conversar diretamente com o jogador para tentar um acerto, mas o técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, ainda tenta convencer o jogador a permanecer em seu time.

Conselheiros acusam que tanta má vontade nas contratações é pelo fato de Tirone estar mais preocupado com a disputa eleitoral do ano que vem e de como conseguir melhorar sua imagem no clube. O dirigente ainda não definiu se vai se candidatar. O fato é que a cada dia ele está mais isolado e mesmo que tente sair candidato, só uma grande reviravolta política fará com que ele volte a ter força para tentar uma reeleição.