Polivalente, Allano mira sequência após se destacar em clássico no Cruzeiro

"O Deivid vem falando, que no Brasil faltam jogadores polivalentes, que jogam em três, duas posições. Lá fora têm muitos jogadores que fazem isso. Estou procurando ajudar. Deivid já me conhece desde a categoria de base, tem me ajudado a trabalhar, no dia a dia. Espero poder ajudar durante o ano", disse.

O triunfo sobre o rival praticamente assegurou a liderança do time na primeira fase do Campeonato Mineiro, o que pode ser sacramentado no próximo domingo, quando o Cruzeiro vai encarar o Guarani de Divinópolis, no Mineirão, e só precisa de um empate para garantir a ponta. Allano vive a expectativa de garantir a vantagem nas próximas fases do torneio estadual e também de ser mantido no time.

"Sabemos que temos a liderança do Campeonato Mineiro e sabemos da importância da próxima partida, então é manter o foco para este próximo jogo. Sempre bom jogar, estar participando. No começo do ano fui relacionado contra o Criciúma, depois disso fiquei um tempo sem ser relacionado. Agora tive nova oportunidade. Estou com uma expectativa enorme, voltar a entrar mais nos jogos, começar a jogar, como foi no jogo passado, mas sei da dificuldade, da concorrência dos companheiros da minha posição", declarou.