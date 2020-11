Polivalente, Wagner Leonardo comemora poder ajudar 'em várias funções' no Santos

O técnico Cuca vive lamentando a falta de reforços no Santos. O clube ficou impedido de contratar pela Fifa e sofreu com o elenco curto e os desfalques. Garimpar opções no elenco virou a saída e Wagner Leonardo é uma das gratas surpresas. Se tornou um curinga e festeja poder ajudar em "várias posições".

Titular da lateral esquerda na boa vitória sobre o Internacional, na rodada passada do Brasileirão, Wagner Leonardo vai mostrando que o clube não precisa se preocupar em buscar um reserva para Felipe Jonatan.

Mesmo sendo zagueiro de origem, ele também atua como volante e, dos sete jogos dos quais atuou na temporada, mais da metade foi na lateral-esquerda: quatro. "Eu sempre procurei dar o meu melhor, seja como zagueiro, volante ou agora de lateral-esquerdo. Desde a época da base me pediam para atuar em outras posições por conta da minha versatilidade", festejou o novo curinga santista. "Onde quiserem me colocar eu vou estar à disposição."

Jogando adiantado por causa dos tantos desfalques do Santos, muitos por causa de surto de covid-19, Felipe Jonatan virou o conselheiro do prata da casa. "O Felipe Jonatan é um grande amigo e vem dando várias dicas para eu me aperfeiçoar na lateral esquerda. Se for necessário atuar pela esquerda de novo, darei o máximo de mim."

O Santos visita o Athletico-PR no sábado e Wagner Leonardo pode ser utilizado novamente, uma vez que os infectados com covid-19 devem seguir desfalcando o time.