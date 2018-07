Polo: classificação complicada

SÃO PAULO - As duas equipes brasileiras de polo aquático, masculina e feminina, têm poucas chances de classificação para a Olimpíada de Londres. A última oportunidade para os brasileiros é o torneio Pré-Olímpico marcado para abril do ano que vem. Os homens jogarão em Edmonton, Canadá, enquanto que as mulheres aguardam definição da Federação Internacional de Natação (Fina). Serão três vagas em disputa.

As possibilidades são consideradas remotas, pois estarão no Pré-Olímpico várias equipes europeias, local de maior desenvolvimento do esporte.

As duas seleções brasileiras conquistaram recentemente a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara vencendo o mesmo adversário: Cuba.