Polonês administra folga na liderança dos quadriciclos

Apenas uma catástrofe pode tirar o título de Rafal Sonik nos quadriciclos do Rali Dacar 2015. Com quase três horas de vantagem sobre o vice-líder Jeremias Gonzalez Ferioli e sem seus principais concorrentes Ignacio Casale e Sergio Lafuente, que abandonaram a prova no dia anterior, o polonês tem o “trabalho” de apenas levar seu veículo para Buenos Aires, palco da chegada no sábado. Na 11.ª etapa, realizada nesta quinta-feira (15), entre Cachi e Termas de Rio Hondo, o europeu administrou a folga no acumulado e terminou em sexto.

Se Sonik prefere controlar o próprio ritmo, o mesmo não vale para os outros competidores. Desta vez, o francês Christophe Declerck, duas vezes quarto colocado no Dacar, conquistou sua primeira especial no ano, após 357 km, sendo 59 km de neutros. O paraguaio Nelson Sanabria, vencedor de dois cronometrados até agora, terminou em segundo, 6min35s atrás do primeiro colocado.

O dia também contou com o abandono de Victor Gallegos. Quinto colocado na classificação geral antes da especial, o chileno se despediu do Dacar com uma quebra no motor de seu veículo.

BRASILEIROS NO TOP 10

O primeiro Rali Dacar de André Suguita vai sendo inesquecível. O brasileiro que utiliza um quadriciclo Can-Am tem superado os próprios limites e já se encontra na décima posição no acumulado. Na especial de hoje, ele terminou em 15º.

Resultados da 11.ª etapa

1.º Christophe Declerck (Yamaha) - +3h56min39s

2.º Nelson Sanabria Galeano (Yamaha) - +6min35s

3.º Walter Nosiglia (Honda) - +6min50s

4.º Willem Saaijman (Yamaha) - +6min50s

5.º Jeremias Gonzalez Ferioli (Yamaha) - +7min34s

15.º André Suguita (Can-Am) - +1h15min50s

Classificação geral após 11 etapas

1.º Rafal Sonik (Yamaha) - 52h07min58s

2.º Jeremias Gonzalez Ferioli (Yamaha) - +2h50min01s

3.º Walter Nosiglia (Honda) - +3h42min03s

4.º Nelson Sanabria Galeano (Yamaha) - +4h16min27s

5.º Christophe Declerck (Yamaha) - +6h06min55s

10.º André Suguita (Can-Am) - +20h18min11s