Polonês dispara na liderança dos quadriciclos do Dacar

O polonês Rafal Sonik disparou nesta quinta-feira (8) a liderança nos quadriciclos do Rali Dacar 2015 ao vencer a quinta etapa da competição, que saiu de Copiapó rumo a Antofagasta, no Chile. O europeu dominou a especial de 458 quilômetros ao finalizá-la com o tempo de 5h47min46s e ainda ampliou sua vantagem na ponta da classificação geral. Ele possui mais de 24 minutos de distância sobre o chileno e atual campeão Ignacio Casale, que terminou o dia em segundo, 10min atrás do vencedor.

Com três vitórias em cinco etapas disputadas até o momento, Rafal desponta como o principal candidato ao primeiro lugar do pódio, em Buenos Aires (ARG). Ainda mais com alguns rivais tendo problemas neste início de competição, como o próprio Casale, o argentino Lucas Bonetto e o catari Mohammed Abu-Issa, este último que teve seu motor quebrado nesta tarde.

O terceiro mais rápido do dia foi o argentino Jeremias Gonzalez Ferioli, seguido do uruguaio Sergio Lafuente, que segue uma prova de superação após ter constatado uma luxação no dedo polegar. Já o estreante André Suguita, do Brasil, continua de forma serena sua meta, que é completar o rali. E hoje acabou em 26º. O piloto que utiliza um Can-Am é o 21º colocado no geral.

SEXTA ETAPA

Os participantes dos quadriciclos continuam no Chile e chegam nesta sexta-feira (9) a Iquique. Eles terão pela frente uma rota de 640 km, sendo 318 km de trechos cronometrados.

RESULTADOS DA 5.ª ETAPA

1.º Rafal Sonik (Yamaha) - 5h47min46s

2.º Ignacio Casale (Yamaha) - +10min51s

3.º Jeremias Gonzalez Ferioli (Yamaha) - +21min41s

4.º Sergio Lafuente (Yamaha) - +22min31s

5.º Victor Gallegos Lozic (Honda) - +30min36s

26.º André Suguita (Can-Am) - +3h48min49s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1.º Rafal Sonik (Yamaha) - 21h52min41s

2.º Ignacio Casale (Yamaha) - +24min23s

3.º Sergio Lafuente (Yamaha) - +26min20s

4.º Jeremias Gonzalez Ferioli (Yamaha) - +1h30min07s

5.º Pablo Copetti (Yamaha) - +1h42min59s

21.º André Suguita (Can-Am) - +9h42min06s