Polonês do levantamento de peso é flagrado no doping Campeão mundial no levantamento de peso em 2006, 2009 e 2010 na categoria 105 kg, o polonês Marcin Dolega foi flagrado em exame antidoping, de acordo com a Federação Polonesa. Suspenso provisoriamente, ele foi cortado do Mundial da categoria, no próximo mês.