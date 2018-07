Polonês se impõe no fim e leva segunda etapa dos quadris no Dacar

Com uma arrancada impressionante na parte final da prova, o polonês Rafal Sonik venceu a segunda etapa do Rali Dacar 2015, nos quadriciclos. Após se manter no pelotão de frente durante o cansativo trecho cronometrado de 518 km desta segunda-feira (5), que saiu de Villa Carlos Paz rumo a San Juan, na Argentina, o piloto europeu terminou a especial com o tempo total de 6h49min24s e assumiu a liderança na classificação geral com 8h27min39s.

Quem perdeu terreno foi o atual campeão Ignacio Casale. O chileno, que saiu com a vitória no primeiro dia e que também liderou parte da especial de hoje, sofreu com a velocidade imposta pelo rival. Ele acabou em segundo, 3min33s de diferença para o ponteiro. "Foi a especial mais dura que já corri na vida. Eu pensei que iria parar. Acabou a minha água e fiquei desidratado. Sofri muito", conta Casale.

Mesmo após uma luxação no dedo polegar na etapa de abertura, o uruguaio Sergio Lafuente segue na prova. E melhor, continua competitivo. Ele completou o maior trecho cronometrado da 37ª edição do Dacar em terceiro lugar, mesma posição que ocupa na classificação geral.

Sem os irmãos Patronelli, responsáveis por quatro títulos na categoria – Marcos (2010 e 2013) e Alejandro (2011 e 2012) - , os argentinos viram dois pilotos alcançarem o top 5 e apimentarem as disputas. Sebastian Halpern e Gaston Gonzalez terminaram a especial em quarto e quinto, respectivamente, e tentam uma boa sequência para chegarem ao pódio no dia 17 de janeiro, quando a prova retorna a Buenos Aires (ARG).

SEGUNDA ETAPA - QUADRICICLOS

1º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) 6h49min24s

2º Ignacio Casale (CHI) #250 (Yamaha) +3min33s

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +4min14s

4º Sebastian Halpern (ARG) #255 (Yamaha) +9min06s

5º Gaston Gonzalez (ARG) #269 (Yamaha) +18min54s

44º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +41min14s

SEGUNDA ETAPA APÓS DUAS ETAPAS - QUADRICICLOS

1º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) 8h27min39s

2º Ignacio Casale (CHI) #250 (Yamaha) +2min26s

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +4min30s

4º Sebastian Halpern (ARG) #255 (Yamaha) +13min39s

5º Mohammed Abu-issa (QAT) #253 (Honda) +21min18s

44º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +41min14s