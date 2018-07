Polonês supera chileno e pula para liderança dos quadris

Principais nomes nos quadriciclos do Rali Dacar 2015, o polonês Rafal Sonik e o chileno Ignacio Casale têm proporcionado até agora um duelo à parte na disputa pelo título da categoria. Nesta terça-feira (13), durante a nona etapa, que teve 450 quilômetros de trechos cronometrados entre as cidades chilenas de Iquique e Calama, os dois protagonizaram um novo embate pela liderança da classificação geral. Sonik deu o troco no concorrente, o quarto colocado do dia, ao finalizar a especial em segundo e retomar a dianteira no acumulado com o tempo de 42h58min24s. A vitória ficou com o estreante Victor Gallegos Lozic (CHL).

Após perder o primeiro posto no trajeto de ontem, o polonês precisava mostrar rapidamente um bom resultado para que seu concorrente não se distanciasse. Ele fez melhor. Não só tirou a vantagem de sete minutos de Casale, como colocou quatro sobre o agora vice-líder.

A terceira posição no acumulado é do uruguaio Sergio Lafuente, que está 52min16s atrás do líder. Apenas uma catástrofe colocará o sul-americano na briga pelo posto mais alto do pódio.

BRASILEIRO NA DISPUTA

O estreante André Suguita continua superando todos os limites para se manter no Rali Dacar e se tornar o primeiro brasileiro a completar a prova na categoria quadriciclos. Suguita terminou o dia na 14ª colocação. No geral, ele está em 13º.

DÉCIMA ETAPA

Faltando quatro etapas para fim da 37ª edição da prova, a disputa pela primeira posição dos quadris segue em aberto e promete novos duelos até dia 17. Nesta quarta-feira (14), os participantes encaram a primeira parte da segunda maratona, em que não podem ter assistência das equipes na manutenção do equipamento. O trecho cronometrado entre Calama (CHL) e Cachi (ARG) será de 371 quilômetros.

RESULTADOS

1º Victor Gallegos Lozic (CHL) #254 (Honda) 6h31min46s

2º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) +15min35s

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +25min29s

4º Ignacio Casale (CHL) #250 (Yamaha) +26min24s

5º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +30min21s

14º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +2h43min43s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) 42h58min24s

2º Ignacio Casale (CHL) #250 (Yamaha) +4min

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +52min16s

4º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +2h53min43s

5º Walter Nosiglia (BOL) #260 (Honda) +3h45min39s

13º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +18h54min19s