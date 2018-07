Ponta Alexandra aposta no Brasil no Mundial de Handebol

SÃO PAULO - Melhor do mundo no handebol, a ponta Alexandra aponta a seleção brasileira como uma das favoritas ao título no Mundial Feminino, que começa quinta-feira, na Sérvia. Para a jogadora do Hypo, da Áustria, além do Brasil, que nunca ganhou uma medalha, brigam pelo título a Noruega, principal escola da modalidade, e a Espanha.

"A base da Noruega é muito forte. Elas continuam fazendo um trabalho excepcional de corrida, de defesa, com muita velocidade e poucos erros de passe. Além disso, é uma equipe com muita experiência. Vimos bem isso quando jogamos recentemente com a Seleção B em um amistoso. Já a Espanha vem em uma crescente desde o Mundial de 2011. A evolução delas é muito nítida a cada ano. Estão fazendo um bom trabalho", justificou Alexandra.

A Noruega foi campeã no Mundial do Brasil, em 2011, terminou em terceiro em 2009 (na China) e em segundo em 2007 (na China). A Espanha vem de um bronze na última edição, em São Paulo.

O Brasil também entra na lista da jogadora pela evolução que vem tendo recentemente. "Estamos fazendo uma forte preparação. Temos muitas atletas buscando experiência na Europa e as que estão no Brasil também estão evoluindo. Tivemos um bom teste em 2011 quando ficamos com o quinto lugar. Estamos em busca de uma medalha e acho que ganhamos bastante experiência nos últimos anos para isso", aposta a ponta-direita.