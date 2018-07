Ponte atropela Portuguesa; artilheiro Hernane faz mais um

Também ontem, o Mogi Mirim, que já se garantiu na próxima fase, apenas empatou em casa com o Ituano por 2 a 2. O artilheiro Hernane marcou mais uma vez e chegou a 13 no Estadual. Com o empate, o Mogi tem 31 pontos, ocupando surpreendentemente a 4.ª colocação com 31 pontos. Hoje, porém, pode ser ultrapassado pelo Santos.

Quem também brilhou na rodada foi o atacante Geovane, do São Caetano, que marcou duas vezes na vitória do São Caetano sobre o desesperado Botafogo por 3 a 2, em Ribeirão Preto.

O Comercial, também jogando em Ribeirão Preto, perdeu novamente, desta vez para o Oeste, por 2 a 0. O goleador Marcinho Beija-Flor marcou mais um. Já o Comercial praticamente selou seu rebaixamento. O time segue em último, com 8 pontos.

Na briga pela artilharia, Giancarlo, do Bragantino, voltou a marcar e chegou a 10 gols, desta vez contra o Mirassol, fora de casa, na vitória por 3 a 2. O placar manteve o Bragantino na 8.ª colocação e firme para se garantir no G-8, agora com 7 pontos de vantagem sobre o Paulista, primeiro time fora do grupo dos 8 que se classificam.