Ponte: desafio é seguir invicta contra grandes Maior vilã dos grandes clubes nesta temporada e considerado o visitante mais ingrato do Estadual, a Ponte Preta acredita ter a fórmula para segurar o Santos, hoje, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O plano do técnico Gilson Kleina é marcar o adversário por zona e atuar com praticamente apenas um atacante. E para vencer, vai usar a velocidade nos contra-ataques.