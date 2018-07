Ponte e Guarani se reveem na Segundona

SÃO PAULO - Ponte Preta e Guarani escrevem na tarde deste sábado, 16,, às 16h20, mais um capítulo de uma história de 99 anos e 185 duelos. O dérbi campineiro se tornou ao longo dos anos um dos grandes clássicos regionais do futebol nacional. Nem o fato de ambos estarem na Série B do Brasileiro, a 2.ª Divisão, muda o cenário.

O confronto será disputado num panorama pouco peculiar ao longo dos tempos. Com o Guarani mergulhado em profunda crise financeira, a torcida revoltada e o time à beira de mais um rebaixamento no ano do centenário. Até aí, nada de novo na história recente do clube. A surpresa está na grande fase ponte-pretana, com o time disputando a liderança da Série B, as finanças relativamente em dia e em paz com a torcida. Nem a derrota no último jogo, 3 a 1 para o Sport, provocou estragos.

O que as torcidas bem sabem, porém, é que o resultado desta sexta pode mudar o cenário, ou torná-lo mais contundente. Afinal, como costumam dizer os campineiros, ainda que isso não explique muita coisa, "dérbi é dérbi".

Para entender um pouco o que o duelo significa para ambos e suas torcidas, basta ver o comportamento dos treinadores na semana anterior ao clássico.

Ainda que o jogo no Recife significasse a manutenção isolada da liderança da Série B, o técnico Gilson Kleina optou por poupar quatro importantes jogadores da Ponte Preta pendurados com dois cartões amarelos e que poderiam ficar suspensos - Renatinho, Ferron, Xaves e João Paulo Silva. Perdeu o jogo e assumiu a culpa pelo resultado. Nem precisava. Foi totalmente perdoado.

Do outro lado, cada vez mais ameaçado, o Guarani optou pelo mistério. O time vem de cinco derrotas e um empate. Trocou o técnico Vilson Tadei por Giba e ainda sonha em reagir. Para surpreender o rival, Giba anunciou o veto a três titulares - o zagueiro Aislan, o lateral-direito Chiquinho e o meia Rodrigo Paulista. Os três não foram para a concentração, mas tudo pode ser só "teatro".

Arbitragem polêmica. Num duelo marcado por tanta rivalidade, cada detalhe é fundamental. Por isso, a escolha do árbitro campineiro Antonio Rogério Batista do Prado provocou discussão. Tudo porque surgiram boatos de que ele, um dia, vestiu a camisa bugrina. Seu pai teve de vir a público para negar. "Eu jamais comprei uma camisa de Ponte ou Guarani para o meu filho, ele não torce para nenhum dos times de Campinas", assegurou Geraldo do Prado.

E assim como pode produzir vilões, o dérbi já criou ídolos. Um deles ainda joga na Ponte, o atacante Dario Gigena, que marcou 3 gols na vitória da Ponte Preta em 2003. "Já se passaram muitos anos, mas penso que foi o momento mais lindo da minha carreira", diz o argentino, atualmente reserva.

Casa cheia. Os dez mil ingressos dos ponte-pretanos se esgotaram na sexta e uma carga extra de mais mil foi colocada à venda neste sábado, até o meio-dia. Do lado bugrino, 3 mil foram vendidos e outros 500 serão comercializados.

A empolgação alvinegra é tanta que, ontem, mais de mil pessoas acompanharam o treino da Ponte. Já do lado bugrino, a pressão é tamanha que o time está concentrado desde quinta-feira, mas o local é segredo de estado.

Na abertura da 11.ª rodada, na sexta, a Portuguesa garantiu a liderança ao vencer o Boa, em Varginha, por 2 a 1. O Paraná bateu o Vila Nova por 2 a 1 e o Goiás fez 4 a 1 no Vitória. Os jogos de sábado são: 16h20 - Bragantino x Sport, Barueri x Icasa e Salgueiro x Criciúma; 21h - ABC x Duque de Caxias.

CONFRONTO REPLETO DE HISTÓRIA

185 dérbis foram disputados ao longo de 99 anos

65 vitórias tem o Guarani

58 vitórias soma a Ponte

61 empates foram registrados, além de um placar desconhecido, no 1º confronto, em 1912

2009 foi o ano do último confronto entre ambos, pela Série B do Brasileiro, com duas vitórias do Guarani (1 a 0 e 2 a 1)

2008 foi quando a Ponte Preta venceu pela última vez, por 4 a 2

100 anos completou o Guarani em abril. A Ponte Preta tem 111