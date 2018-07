Ponte e Oeste: ordem é definir logo a classificação Com 29 e 27 pontos, respectivamente, Ponte Preta e Oeste estão próximos da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. No entanto, o jogo de hoje às 18h30, em Itápolis, acabou ganhando ares de decisão para ambos. Isso porque nenhum dos dois times quer deixar a definição da classificação para a última rodada, quando enfrentam duas pedreiras: Palmeiras, em Campinas, e São Paulo, na Arena Barueri.