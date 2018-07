Ponte, Mogi e Paulista lutam para ficar no G-8

O Mogi Mirim, que também acumula 13 pontos, terá o desafio mais complicado, pois receberá como visitante o São Caetano, que ocupa o décimo lugar, com 11 pontos. Uma derrota para o time do ABC pode tirar a equipe de Mogi do bloco de elite do campeonato. O jogo será o primeiro da nona rodada, com início previsto para as 17 horas.

Já no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h30, a Ponte Preta, oitava colocada, com 12 pontos, vai enfrentar o Ituano, que com uma campanha bastante fraca está apenas em 18.º na classificação geral, com cinco pontos.

Em Lins, o Mirassol, que soma 9 pontos, tem um jogo muito importante para suas pretensões na competição, pois vai visitar o Linense, dono de 11 pontos. A rodada será completada amanhã com a disputa de mais três jogos.