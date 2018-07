Ponte perde em casa, Sport chega ao G-4 A briga pelo acesso à 1ª Divisão segue emocionante. A Portuguesa já conseguiu o acesso e o Náutico depende de apenas um ponto diante do São Caetano, hoje, no ABC. As outras duas vagas, porém, seguem abertas. A Ponte Preta ocupa a 3.ª colocação com 4 pontos de vantagem para o 4.º colocado, mas perdeu ontem para o Boa, em Campinas, por 2 a 1, e já demonstra preocupação. O Sport, que ontem goleou o Americana por 4 a 0, chegou a 55 pontos e roubou o 4.º lugar do Bragantino no saldo de gols. Hoje, o time de Bragança enfrenta o Goiás e o Vitória, que também luta por vaga no G-4, pega o Criciúma.