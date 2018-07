Ponte Preta acerta falhas para tentar roubar ponto do Palmeiras em São Paulo

O bom aproveitamento nos treinamentos desta semana aumentam a disposição da Ponte Preta para pontuar diante do líder Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Baptista trabalhou bastante as falhas que ainda vê tanto no setor defensivo como ofensivo.

O que o técnico se refere, principalmente, é em relação ao jogo aéreo. O time sofreu 16 gols de cabeça dos 31 sofridos. Além disso, o ataque tem aproveitado muito pouco este tipo de lance. "O problema maior é o levantamento da intermediária porque temos bom índice de acerto nos escanteios" observou Eduardo Baptista.

O técnico manteve ainda a dúvida no ataque, apesar da quase certa entrada de Wellington Paulista no lugar de Roger, suspenso com três cartões amarelos. A outra alternativa é Rhayner, recuperado de lesão, que seria uma alternativa mais de marcação. Com 30 pontos, a Ponte Preta ocupa a oitava posição na tabela de classificação.

A venda de ingressos ao custo de R$ 110 e R$ 55 em Campinas (SP) foi pequena. A presença da torcida campineira deve ser pequena na arena do Palmeiras.