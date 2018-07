Ponte Preta bate Red Bull Brasil por 3 a 0 e respira na luta contra rebaixamento Pressionada pela torcida, a Ponte Preta respirou aliviada ao vencer o Red Bull Brasil na noite deste domingo, por 3 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. Apesar do jogo ter sido realizado no Majestoso, o time comandado por Alexandre Gallo atuou como visitante porque o adversário manda suas partidas no mesmo estádio.