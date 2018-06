Ponte Preta busca mais dois reforços para fechar o elenco para temporada de 2018

A Ponte Preta está praticamente com o elenco fechado para a disputa do Campeonato Paulista. Quem garante isso é o diretor de futebol Ronaldão. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira ao lado do presidente José Armando Abdalla, o dirigente disse que o clube de Campinas (SP) ainda busca um lateral-esquerdo e um atacante.

"Lateral-esquerdo estamos buscando no mercado alguém que se enquadre no orçamento do clube. Com relação ao camisa 9, temos jovens da base e apostamos muito neles. Ainda buscamos uma peça de reposição", disse Ronaldão, se referindo a Yuri - artilheiro do Campeonato Paulista Sub-20 - e Fellipe Cardoso.

Neste momento, o técnico Eduardo Baptista ainda não conta com nenhum lateral-esquerdo no elenco. O volante Marciel, emprestado pelo Corinthians, pode fazer essa função. Para o ataque, Gabriel Vasconcelos, que também pertence ao clube alvinegro paulistano e defendeu o Oeste na última Série B, pode ser uma opção.

Após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta fez uma grande reformulação em seu elenco e até agora anunciou oito contratações: o goleiro Vinícius Silvestre, os zagueiros Renan Fonseca e Wesley Matos, os volantes Ronaldo e Marciel, o meia Tiago Real e o atacante Silvinho.

Integrante do Grupo B ao lado de Santo André, São Caetano e São Paulo, a Ponte Preta estreia no Paulistão no próximo dia 17 contra o Corinthians, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O gramado do estádio Itaquerão está passando por reformas.

A direção comunicou também o desligamento de André Dias, treinador de goleiros, que estava no clube há cinco anos. Ele será substituído por Beto, que vinha trabalhando na categoria sub-20.