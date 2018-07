Ponte Preta e Náutico estão na Série A

Em jogos dramáticos e com algumas definições nos acréscimos, na penúltima rodada, Ponte Preta e Náutico asseguraram acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe campineira fez sua torcida vibrar ao bater de virada o ABC, no Moisés Lucarelli, por 4 a 1, com gols de Ricardo de Jesus (2), Caio e Renatinho. A Ponte passou a somar 62 pontos, um a menos que o Náutico, que perdeu do Boa Esporte, em Varginha, por 2 a 1.

As grandes surpresas da 37.ª rodada foram as derrotas do Bragantino e do Vitória, em casa. O time paulista 'amarelou' diante do ASA, perdendo por 1 a 0, gol de Jorginho. Pior fez a equipe baiana, que saiu na frente com o gol de Jean, e levou a virada nos últimos minutos no Barradão, gols de Antônio Flávio e Geovanne. Quem gostou desses resultados foi o Sport, que bateu o Paraná por 3 a 0 no Recife e entrou para o G-4, com 58 pontos (mesma pontuação e número de vitórias do Bragantino, mas com melhor saldo de gols, 17 contra 13).

Na outra ponta da tabela, o Guarani goleou o Salgueiro por 4 a 1 e passou a somar 49 pontos, um atrás do Barueri, que se livrou da queda ao vencer o Criciúma por 2 a 1. O São Caetano (48) agora só depende de suas forças para evitar o descenso.