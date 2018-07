Ponte Preta e Sport duelam pela chance de seguir sonhando

Ponte Preta e Sport têm hoje, às 21 horas, em Campinas, a derradeira chance de lutar por um lugar no G-4 da Série B do Brasileiro e seguir sonhando com uma das quatro vagas na elite do futebol nacional em 2011. Com 42 e 43 pontos, respectivamente, os times tentam se aproximar de Coritiba (53), América-MG (49), Figueirense (48) e Bahia (48). Uma derrota hoje praticamente acaba com o sonho de um dos dois, especialmente porque os quatro primeiros são favoritos em seus jogos.

A Portuguesa, com 40 pontos, e o São Caetano, 39, também têm partidas decisivas para suas pretensões, restando 11 rodadas para o final. Embora 33 pontos ainda estejam em disputa, o fato é que o Bahia, 4.º colocado, já abriu 10 da Portuguesa e 11 do São Caetano. Em caso de novo tropeço, a situação ficaria ainda mais complicada. O São Caetano tem confronto direto contra os baianos, no ABC.

Líder isolado, o Coritiba recebe o América-RN, às 19h30, e tenta acumular gordura rumo ao acesso. Situação semelhante a do Figueirense, que recebe o ameaçado de rebaixamento Bragantino, às 21 horas. O caso mais complicado é o do América-MG, que enfrenta o Náutico no Recife, no mesmo horário.