Ponte Preta empata sem gols com o São Bento e segue sem vencer no Paulistão A Ponte Preta continua sem vencer no Campeonato Paulista. Em mais uma partida de pouca inspiração, o time de Campinas decepcionou os torcedores ao empatar sem gols com o São Bento, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli. O confronto foi válido pela quinta rodada.