Ponte Preta empresta Ferrugem e contrata Diogo Matheus Ferrugem não é mais jogador da Ponte Preta. Nesta segunda-feira, o volante foi emprestado até o final da temporada para o Figueirense. Com contrato com o clube campineiro até o meio de 2017, ele chega ao elenco catarinense como um pedido do técnico Vinícius Eutrópio, com quem trabalhou no início do ano.