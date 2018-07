Ponte Preta espera pressão, mas quer pontuar no Independência Depois de confirmar seu mando de campo e vencer dois jogos seguidos, a Ponte Preta vai tentar segurar o pressionado Atlético Mineiro, neste domingo, às 11 hOras, no Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Baptista promete que o seu time, hoje com 13 pontos, vai lutar pela vitória, mas sabe que sair da capital mineira com um ponto, nesta altura, será um bom negócio.