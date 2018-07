Ponte Preta fecha treinos para tentar surpreender a Chapecoense

Com clima de mistério, a comissão técnica voltou a fechar os últimos os trabalhos desta quinta-feira e fará o mesmo na manhã de sexta-feira. Ainda assim, foi possível ver a volta de William Pottker aos gramados, assim como o volante João Vitor, que correu em volta do campo no CT do Jardim Eulina. Ele acompanhou boa parte do treinamento sentado no banco de reservas. O atacante Roger também se recupera de um edema muscular e fez um trabalho específico com bola.

A expectativa é de que Felipe Azevedo tenha condições de jogo e que Thiago Galhardo herde a vaga de Clayson. Caso Roger não tenha condições, em seu lugar vai entrar Wellington Paulista. Nas demais posições, nenhuma mudança é esperada.

PROMOÇÃO - A Ponte Preta aproveitou a semana do Dia dos Namorados para promover a venda de ingressos do confronto: o torcedor que comprar a entrada terá direito a mais um ingresso para levar a esposa ou namorada. As bilheterias foram abertas já na quarta-feira, às 11 horas, com os ingressos custando R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) ou R$ 40/R$20 na geral. Os sócios TC10+ também têm direito ao ingresso extra e devem retirar na secretaria do clube até 13 horas de sábado.