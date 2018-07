PONTE PRETA GUARANI Dérbi do medo hoje à noite em Campinas

Dérbi do centenário (já que o primeiro foi disputado em 24 de março de 1912), dérbi da paz (como chegaram a sonhar as diretorias dos clubes), dérbi do medo, como de fato está sendo encarado o confronto entre Ponte Preta e Guarani, hoje, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli.

Muito mais do que pela importância em termos de classificação, já que o Guarani é o 6.º colocado com 26 pontos e a Ponte, a 7.ª, com 24, o jogo de hoje promete ser histórico porque, tristemente, pode ser o último com as duas torcidas juntas num mesmo estádio. Um acordo selado na quinta-feira entre as duas diretorias, a Polícia Militar e a Prefeitura de Campinas oficializou que, a partir deste, todos os outros dérbis serão disputados com torcida única.

Hoje, porém, a presença das torcidas no estádio é motivo de medo e apreensão. Além do histórico de violência, aquecido recentemente com a crescente intolerância social, que se exacerba ainda mais nas arquibancadas de futebol, o encontro vem marcado pela morte de um bugrino, após confronto com ponte-pretanos, na semana passada. E o mais incrível: depois de jogos entre os clubes pelas categorias sub-15 e sub-17.

Para tentar evitar mais problemas, a Federação Paulista de Futebol anunciou na quinta-feira, atendendo a recomendação do Ministério Público de São Paulo, que as organizadas Guerreiros da Tribo e Fúria Independente, do Guarani, Serponte e Torcida Jovem, da Ponte, estão proibidas de entrar nos estádios paulistas.

Ontem, dando sequência à tentativa de conter a violência, a PM prendeu seis integrantes da Torcida Jovem acusados de participar da morte do bugrino Anderson Ferreira, de 28 anos. O contingente policial, que em geral é composto por uma centena de soldados, aumentará para 550 homens desta vez. Com tudo isso, a previsão é que menos da metade dos 19.728 ingressos colocados à venda, sendo 986 para o Guarani, sejam comercializados. O medo é tão grande que a procura tem sido baixa e a venda prosseguirá hoje em três postos na cidade - a bilheteria do estádio está descartada.

Confronto histórico. O início da história do clássico é controverso. Existem comentários de que um jogo ocorreu em 1911, mas nunca se conseguiu confirmar o local nem o placar. Assim, ele é desconsiderado historicamente. O fato consumado é que o primeiro jogo oficial entre as equipes ocorreu no dia 24 de março de 1912. Segundo dados da Ponte Preta, o resultado foi uma vitória sua por 1 a 0. Já para o Guarani, o resultado é desconhecido. Oficialmente, porém, são 187 jogos, com 65 vitórias do Guarani, 61 da Ponte e 61 empates.

A Ponte tem o desfalque do volante João Paulo Silva e o técnico Gilson Kleina aproveitou para fazer mistério. Agenor, Gerson, William Magrão e o lateral Cicinho, improvisado, disputam duas vagas.

No Guarani, o único problema para o técnico Osvaldo Alvarez é o experiente Wellington Monteiro, que desfalcou o time nos últimos dois jogos com problemas musculares. Ele voltou as treinos na quinta-feira, mas está sem ritmo. Se não sair jogando, o treinador tem duas opções: Bruno Neves e Rafael Araújo.

PONTE PRETA

Lauro

Guilherme

Wescley (Ferrón)

Diego Sacoman

Uendel

Cicinho (Agenor)

Gerson (W. Magrão)

Enrico

Renato Caiá

Roger

Rodrigo Pimpão

Técnico:

Gilson Kleina

GUARANI

Emerson

Oziel

Domingos

Neto

Bruno Recife

Rafael Araújo

Fábio Bahia

Danilo Sacramento Fumagalli

Fabinho

Bruno Mendes

Técnico:

Osvaldo Alvarez

Juiz: Rodrigo Braghetto

Local: Estádio Moisés Lucarelli

Horário: 18h30

Transmissão: SporTV