Ponte Preta leva motivação como arma diante do favorito Botafogo no Rio Motivada pela goleada sobre o Sport por 4 a 0 na estreia, a Ponte Preta espera pontuar diante do Botafogo, neste domingo, às 18 horas, no estádio do Engenhão, no Rio. Focada no Campeonato Brasileiro, o vice-campeão paulista entra na segunda rodada disposto a pontuar, mesmo atuando longe de sua torcida e diante de um adversário com moral elevado após garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.