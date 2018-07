Em casa, Ponte Preta encara o Santos para tentar fugir da degola

A Ponte Preta não tem outra alternativa se não vencer o Santos, nesta quinta-feira, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ameaçada pelo rebaixamento e vindo de derrota para o Cruzeiro, o time alvinegro quer fazer valer o fator Majestoso, apelido do estádio, sempre destacado pelo técnico Eduardo Baptista.

+Matheus Jesus celebra início no Santos e mira manter forma contra seu ex-clube

Desde que voltou ao clube, há duas semanas, ele não esconde que o planejado é sempre brigar por vitória em casa e somar um ou outro ponto fora. "Nós temos que jogar junto com a torcida. Aqui dentro de casa, o time precisa se superar, se doar ao máximo e vencer. Não importa como, se jogando bem ou não. Vale gol contra e até de juiz", afirmou Eduardo Baptista.

Ele cita como exemplo do que deseja ver diante do Santos tudo que aconteceu com a vitória sobre o Flamengo, na última apresentação do time em casa. "Foram mais de 11 mil torcedores e jogando do nosso lado. Esta vibração vai para dentro de campo e cabe aos jogadores absorverem esta energia e correr o máximo possível" concluiu.

Aquela vitória sobre os cariocas livrou o time do rebaixamento. Mas continua perto dos ameaçados, com 31 pontos, e pode até terminar a rodada na degola, caso não tenha uma vitória diante do Santos. Fora de campo, a diretoria fez a sua parte. Repetiu a promoção de ingressos feita contra o Flamengo, com bilhetes a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Os três mil ingressos destinados à torcida adversária já acabaram na última terça-feira e cambistas já pedem até R$ 100 nos arredores do estádio.

Mas a preocupação da diretoria é com a presença da torcida pontepretana. A expectativa é de que perto de 15 mil torcedores empurrem o time para mais uma vitória. Normalmente estes ingressos são comprados no dia do jogo, mas já foram vendidos quase cinco mil. No primeiro turno, na Vila Belmiro, houve empate sem gols.

UMA DÚVIDA

No time, está confirmada a volta de Jeferson à lateral-esquerda após cumprir suspensão automática. O seu substituto em Minas Gerais foi Artur, que atuou apenas três minutos e sofreu uma lesão muscular. Jeferson é lateral-direito de origem, mas tem desempenhado bem a função pelo outro lado do campo.

A maior dúvida fica mesmo para o meio de campo. Élton está suspenso por ter sido expulso e Wendel vetado com uma lesão muscular na perna esquerda. A entrada de Fernando Bob está definida porque ele começou na reserva contra o Cruzeiro. Jean Patrick e Danilo Barcelos continuam como titulares e a última vaga pode ficar com o volante Naldo, de características mais defensivas, acostumado a atuar na frente da defesa.

Jadson tem chances de ser uma opção. Embora sem ritmo de jogo, por voltar de contusão, ele tem treinado normalmente e pode começar jogando e dar o máximo e depois ser substituído. "Talvez não suporte os 90 minutos, mas estou em condições de jogar", garantiu o volante, curiosamente escolhido para a coletiva após o treino desta quarta-feira. Na defesa, nenhuma mudança. Muito menos no ataque com Emerson Sheik e Lucca, artilheiro do time com 10 gols.