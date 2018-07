Ponte Preta surpreende e demite técnico Alexandre Gallo

O fato curioso é que Gallo deixa o time de Campinas com sete vitórias, dois empates e três derrotas. Ele ostentou um aproveitamento de 64% dos pontos. Com tais números em toda a competição, a Ponte teria se classificado com campanhas inferiores apenas as de Corinthians e Santos. Além disso, colocou o time na segunda fase da Copa do Brasil ao eliminar a Caldense-MG, vencendo fora por 2 a 1 e empatando em casa, quinta-feira à noite.

O desligamento foi informado pelo time campineiro apenas através de uma nota oficial. "A diretoria de futebol agradece o bom trabalho de Gallo, profissional competente e ético que sai com portas abertas na Macaca, e deseja ao treinador boa sorte nos futuros desafios. O nome de um novo comandante deverá ser anunciado em breve", destacou a nota.

O nome do novo treinador deve ser Eduardo Baptista, que chegou a ser cotado antes da chegada de Gallo, em fevereiro. O acerto só não ocorreu porque não houve a liberação do Fluminense. Ele, inclusive, já se reuniu com o gerente de futebol Gustavo Bueno, com quem trabalhou no Sport, e o coordenador de futebol Cristiano Nunes.

A Ponte Preta terá um mês de preparação para o Brasileirão. A estreia está prevista para 14 ou 15 de maio contra o Figueirense, em Florianópolis (SC). Até lá, o elenco passará por uma reformulação. Já chegaram o zagueiro Kadu, o lateral Diogo Mateus e o volante Renê Júnior. Outros nomes cotados são o zagueiro Renato Chaves, do Fluminense, e o atacante Roger, do Red Bull Brasil.