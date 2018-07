Ponte Preta usa a cabeça e mantém a vice-liderança Paulista e Ponte Preta sofreram com o estado do gramado do Estádio Jayme Cintra, ontem à noite em Jundiaí. O jogo começou com uma forte chuva, que prejudicou o gramado. Com muitas jogadas confusas e poucas chances de gol, no final o resultado acabou sendo favorável a quem soube ser mais eficiente no jogo aéreo. Com um gol de cabeça marcado por William, a Ponte Preta venceu por 1 a 0 e se manteve na vice-liderança isolada do Campeonato Paulista, agora com 30 pontos.