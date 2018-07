Ponte Preta vence em Recife e Santa Cruz acumula 4ª derrota seguida

O jogo começou aberto, mesmo porque os dois times adotaram o mesmo esquema tático: o 4-3-3. Enquanto os pernambucanos ficaram com dois jogadores - Arthur e Keno - bem abertos, os paulistas tinham Felipe Azevedo e Clayson recuando para ajudar na marcação no meio-campo.

A estratégia da Ponte Preta funcionou melhor, tanto que abriu o placar aos 21 minutos num contra ataque. João Vitor, do meio-campo, lançou William Pottker em velocidade. Ele bateu mascado, mas a bola saiu cruzada e devagar passou pelo goleiro Tiago Cardoso.

Na frente no placar, a Ponte nem sentiu a troca forçada do zagueiro Kadu, machucado, para a entrada de Douglas Grolli. O Santa Cruz não conseguiu se compactar e dava espaços para o time paulista, notadamente, jogando em cima dos erros do mandante. Aos 30 minutos, Reinaldo, de falta, carimbou a trave esquerda de Tiago Cardoso.

O segundo gol saiu aos 38 minutos, quando Lelê perdeu a bola na intermediária e Pottker ganhou em velocidade de Allan Vieira. Na quina da área bateu cruzado por baixo de Tiago Cardoso. Os últimos minutos ainda foram de pressão campineira, que tentou liquidar a fatura em cima dos erros do Santa Cruz, que não ameaçou nenhuma vez.

Na volta para o segundo tempo, o abatido técnico Milton Mendes tentou acertar seu time com duas mudanças. Tirou o experiente Léo Moura para colocar Mário Sérgio e sacou o criticado meia Lelê para a entrada do atacante Wallyson. A Ponte reiniciou atrás na espera do adversário. Correu alguns riscos, a ponto do goleiro João Carlos praticar três boas defesas, a melhor num chute de Grafite à queima roupa aos 21 minutos.

No contragolpe, a Ponte Preta perdeu duas chances, uma com Pottker e outra com Clayson. Mas a terceira foi mortal. Clayson saiu em disparada pelo lado esquerdo em direção à linha de fundo e fez o passe para Pottker no meio da área. Este deu o passe açucarado na direita para Felipe Azevedo fuzilar. Tiago Cardoso tocou na bola, mas não impediu o gol aos 24 minutos.

Depois disso, Milton Mendes abriu mão de se defender tirando o zagueiro Danny Morais para a entrada do atacante Bruno Moraes. Mas já não tinha força na marcação e não conseguia levar a bola ao ataque, principalmente para Grafite, um dos artilheiros do campeonato, com oito gols. Nesta altura, os torcedores já estavam deixando o estádio cabisbaixos.

Os dois times voltam a jogar domingo, às 16 horas. A Ponte Preta recebe a equipe reserva do São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli, enquanto o Santa Cruz vai medir forças com o Botafogo em Juiz de Fora (MG).

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 0 x 3 PONTE PRETA

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Léo Moura (Mário Sérgio), Allan Vieira, Danny Morais (Bruno Moraes) e Roberto; Uillian Correia, João Paulo e Lelê (Wallyson); Arthur, Grafite e Keno. Técnico: Milton Mendes.

PONTE PRETA - João Carlos; Jeferson, Fábio Ferreira, Kadu (Douglas Grolli) e Reinaldo; João Vitor (Ravanelli), Renê Júnior e Matheus Jesus; Felipe Azevedo (Nino Paraíba), William Pottker e Clayson. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - William Pottker, aos 21 e aos 38 minutos do primeiro tempo. Felipe Azevedo, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lelê e Mário Sérgio (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA - R$ 112.320,00.

PÚBLICO - 8.517 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, em Recife (PE).