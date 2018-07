Ponte Preta vive momento de reflexão após duas derrotas seguidas no Brasileirão O momento da Ponte Preta é de reflexão e mudanças após as duas últimas rodadas, quando sofreu duas derrotas. Caiu diante do Atlético Mineiro, por 3 a 0, em Belo Horizonte, e depois, na última quarta-feira, foi goleada pelo ex-lanterna Cruzeiro por 4 a 0, em Campinas (SP). Mas do que as derrotas, sofrer sete gols em dois jogos e não marcar nenhum é um sintoma negativo, já sentido pelo técnico Eduardo Baptista.