Ponte se complica. Lusa estreia técnico

FUTEBOL ESPANHOL

"Jogar no Real seria um prazer", diz Nilmar

O atacante brasileiro Nilmar, do Villarreal, disse que seria um prazer jogar no Real Madrid na próxima temporada. Pelo Espanhol, o time merengue enfrenta o Málaga hoje. Atlético de Madri x Getafe e Barcelona x Valencia são os outros jogos do dia.

NÚMEROS

20

libras (cerca de R$ 53) será o valor do ingresso mais barato para a Olimpíada de 2012, em Londres. A entrada mais cara custará até R$ 5,3 mil. Os ingressos estarão à venda a partir de março de 2011.

2

times tentam hoje o acesso à Série C. O Madureira tem a vantagem em casa diante do Operário-PR (venceu fora por 4 a 2). No Tocantins, o Araguaína recebe o Uberaba-MG (0 a 0 no 1º jogo). Outras duas vagas na Série C serão decididas amanhã.

FUTEBOL FEMININO

Santos na final

O Santos venceu o Boca Juniors por 2 a 0, ontem, em Barueri, e está na final da Taça Libertadores. Maurine e Suzana marcaram. A decisão será amanhã, às 12 horas, contra o Everton, do Chile.

NATAÇÃO

Thiago Pereira em busca de mais ouro

O brasileiro Thiago Pereira participa hoje e amanhã da 3ª etapa da Copa do Mundo de Piscina Curta, em Cingapura. No total, já conquistou 7 medalhas de ouro nas etapas de Pequim e Rio.

DE CASA NOVA

Guaratinguetá muda sede para Americana

A Prefeitura de Americana anunciou ontem a mudança do Guaratinguetá Futebol Ltda para a cidade. Já foram divulgados o símbolo e as cores (azul, vermelho e branco) do Americana Futebol Ltda, que está na Série A1 do Paulista e B do Brasileiro.