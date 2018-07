Ponte sofre para acabar com jejum de vitórias A Ponte Preta fez seu torcedor sofrer até o final, mas enfim encerrou o jejum de vitórias (três empates e uma derrota) no Campeonato Paulista. Com um gol aos 42 minutos do segundo tempo, o time campineiro bateu o Ituano, por 1 a 0, em Campinas, e manteve-se na zona de classificação, em sétimo, com 15 pontos. Já o Ituano chegou ao oitavo jogo sem vitórias e continua na zona de rebaixamento, com cinco pontos.