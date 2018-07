Ponte vacila e o Guarani empata no fim

Diego Sacoman, em posição duvidosa, abriu o placar para a Ponte, mas Fumagalli, de pênalti, empatou aos 46 do 2.º tempo.

Quente no campo, em paz do lado de fora, como os dirigentes e a polícia pediram por toda a semana após a morte de Anderson Ferreira, torcedor do Guarani, em briga generalizada entre bugrinos e ponte-pretanos. Os torcedores se conscientizaram de que as brigas poderiam acabar com o futebol na cidade e resolveram acatar o pedido de paz.

Não viram seus times ganharem, mas festejaram a manutenção no G-8 e a invencibilidade de Vadão, pelo Guarani, e Gilson Kleina, da Ponte, no clássico.

Apontada como candidata à vaga para a segunda fase, a Portuguesa chegou à reta final lutando contra o rebaixamento. Mas o pesadelo de queda ganhou respiro após a vitória sobre o Comercial.

Com gols de Luis Ricardo, Guilherme e Ricardo Jesus, quebrou jejum de 36 dias no Estadual, ou seis rodadas. Com 3 a 0, voltou a sonhar com a oitava vaga, mesmo ciente de que é muito difícil tirar seis pontos do Bragantino.

Demais jogos de ontem: São Caetano 0 x 1 Catanduvense, XV de Piracicaba 2 x 0 Guaratinguetá e Botafogo 0 x 1 Ituano.