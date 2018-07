Ponte vence na volta à casa; Penapolense continua em alta

O jogo foi modorrento no primeiro tempo. Na etapa final, o nível não melhorou muito, mas pelo menos Artur marcou de cabeça aos 20 minutos, para alegria dos 4.981 ponte-pretanos que pagaram ingresso.

O caçula Penapolense é outro time que continua em alta. Ontem, chegou aos nove pontos ao vencer em casa o XV de Piracicaba, por 2 a 0. A decepção foi o fraco público: apenas 1.199 pagantes. Os gols foram de Cesinha (contra) e Guaru.

O São Caetano, ainda sem Fábio Costa e Rivaldo, decepcionou. No ABC, levou 2 a 0 do Linense. Fausto fez os dois gols da equipe de Lins, que agora soma oito pontos, após duas jogadas com a participação do Lenílson. O artilheiro marcou aos 2 minutos do primeiro tempo e aos 30 do segundo.

À tarde, em Jundiaí, Paulista e Mirassol ficaram no 1 a 1. Marcelo Macedo fez para a equipe da casa e Marcel para os visitantes.