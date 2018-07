Ótimo lembrete à coesão do grupo de campanha histórica na conquista da Taça Libertadores, fruto de seu futebol claro, taticamente bem definido, de sólida defesa e ataque equilibrado.

Os números da partida podem até sugerir um placar injusto. O time japonês correu mais, teve posse de bola ligeiramente superior, esteve mais vezes diante do gol em condições de resolver o confronto, mas faltou aquele algo mais que o futebol nipônico ainda não conseguiu alcançar.

No campo, não basta mostrar apenas superioridade estatística.

É importante entender bastante sobre o futebol do Sanfrecce porque ele explica o tipo de equipe que vai enfrentar o Corinthians depois de amanhã. Para Tite, os japoneses foram de uma utilidade pedagógica imensa ao apontar virtudes e defeitos do Al Ahly, que, ao contrário do time local, sabe reconhecer as oportunidades que o jogo apresenta.

Não se trata de uma equipe brilhante, longe disso. O campeão da Taça Libertadores é superior tática e tecnicamente. Pelo que se viu no Toyota Stadium, entretanto, a chave da partida pode ser o rendimento físico. O segundo tempo do Al Ahly foi melhor enquanto postura e posicionamento sobre o campo, mas apresentou queda acentuada de ritmo.

No capítulo dos defeitos, as bolas paradas defensivas não revelaram muita segurança. O que chamou mesmo a atenção foi a última linha defensiva, de quatro jogadores, mas com um ponto extremamente vulnerável: o veterano zagueiro Wael Gomaa, jogador da seleção egípcia, presente na derrota (4 a 3) para o Brasil na Copa das Confederações em 2009. Aos 37 anos, hoje a experiência contrasta com a falta de velocidade.

Esse ponto de lentidão pode ser muito bem explorado por Tite, como na final da Libertadores, quando o treinador preparou o time para marcar a saída de bola do Boca Juniors nos lados do campo, conduzindo o adversário a jogar com o também lento e veterano zagueiro Schiavi, de 39 anos. Emerson Sheik pressionou a defesa argentina e marcou o segundo gol, exatamente como Tite havia treinado no dia anterior.

O Corinthians tem seu modelo definido. No Mundial não precisará fazer nada além do que já foi testado e aprovado, basta confirmar suas convicções para superar o Al Ahly, que terá pela frente algo não testado pelo Sanfrecce: a posse de bola e o passe de Danilo e Douglas para a infiltração de Emerson e Guerrero numa zaga lenta. Problemas? A tensão da estreia e o frio. Se superá-los, o Corinthians tem tudo para ir à final.