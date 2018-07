Popó cancela revanche contra Michael Oliveira, mas não desiste de volta

Não será contra Michael Oliveira mais um retorno de Acelino ''Popó'' Freitas ao boxe profissional. O ex-campeão mundial anunciou durante a madrugada desta terça-feira o cancelamento da luta contra Oliveira, a quem venceu em junho de 2012, na sua mais recente atuação. O confronto, inicialmente marcado para 6 de junho, estava agora agendado para 1.º de agosto.

Por sua conta no Instagram, Popó publicou um comunicado assinado pela empresa "Boxe Brasil Produções", em que a mesma argumenta que ela e Popó "não negociam quando se há qualquer indício de desconfiança" e critica Oliveira indiretamente: "A palavra vale mais que qualquer contrato".

"A dificuldade maior que culminou no cancelamento da revanche começou com indisposições, do tipo: Michael desafiou Popó a novo combate, mas reage como se fosse exatamente ao contrário. Popó não cobrou sequer um real ao Michael para ceder a ele a oportunidade da revanche. Cada um seria responsável por sua bolsa. No entanto, existem comprometimentos e obrigações, que envolvem TV, direitos, produção, estrutura, tudo que gira em torno da realização em si. Valores que corresponderiam a percentuais, no acordo em questão foram omitidos e até falseados, usando de artimanhas que chegam até a nos afrontar. Sendo assim, não nos sentimos confortáveis em permanecer com a revanche", escreveu a empresa, em texto compartilhado por Popó.

O ex-campeão mundial dos superpenas e leves garante que a revanche está cancelada, mas que a luta está mantida. O rival, de acordo com Popó, será anunciado em breve. O baiano, que completa 40 anos em 21 de setembro, abandonou os ringues em 2007, após perder para Juan Diaz, por nocaute técnico no assalto. Voltou em 2012 contra Michael Oliveira e, então, pendurou as luvas pela segunda vez. Ele foi deputado federal pela Bahia entre 2011 e 2014, mas não se reelegeu.