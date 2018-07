Por 2016, seleção masculina de handebol renova equipe

SÃO PAULO - Se no feminino o Brasil é campeão mundial de handebol, no masculino o País ainda sobe os primeiros degraus para tentar brigar de igual para igual com as principais equipes da Europa. Em busca de trilhar o mesmo caminho das meninas, a seleção brasileira masculina embarca nesta quarta-feira para Madri, onde disputa, a partir do dia 3, um torneio amistoso contra Suécia e Egito, além dos donos da casa.

E o técnico Jordi Ribera, espanhol que comanda o Brasil, vai dar continuidade ao processo de renovação da equipe e dar chance a parte dos jogadores que levaram a seleção júnior ao sexto lugar no Mundial 2013 da categoria, melhor resultado de uma equipe brasileira até o título adulto no feminino.

"Logo depois dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara (em 2011), vimos a necessidade de começar a renovar a equipe, com jogadores que pudessem chegar a 2016 com um bom nível. Pensávamos que íamos demorar para ver algum resultado positivo com a integração de atletas mais jovens, mas este ano, no Mundial da Espanha, já conseguimos um bom resultado, com o 13.º lugar inédito", comentou o técnico Jordi Ribera.

Ele comemora a chance de o Brasil disputar um torneio na Europa contra equipes fortes, aproveitando para ganhar experiência. "Temos que aproveitar esses convites que temos para intercâmbios internacionais. Esse torneio que vamos jogar agora é bom. Os adversários estão prontos para jogar o Campeonato Europeu, em janeiro, e temos que aproveitar para que os jogadores novos possam obter o máximo de experiência possível."