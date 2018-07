Por água poluída, etapa do Brasil do surfe sai do Postinho e vai para Saquarema

A Liga Mundial de Surfe, responsável pela organização do circuito mundial, anunciou nesta quarta-feira uma mudança no palco da etapa brasileira. O evento não ocorrerá mais no Postinho da Barra da Tijuca, no Rio, passando a ser disputado na praia de Itaúna, em Saquarema, a partir de 2017.

O Postinho foi palco da etapa brasileira desde 2012, mas a organização do Circuito Mundial de Surfe deixou claro no comunicado em que confirmou a saída do local que estava insatisfeita com a má qualidade da água, provocada pela poluição no mar. Assim, a transferiram para Saquarema, que já recebeu etapas da divisão de acesso do surfe.

"Os atletas serão beneficiados com a consistência e o potencial para ondas excelentes na Praia de Itaúna. O Postinho era muito legal, mas não tivemos muita sorte com as ondas lá e a qualidade da água recentemente tem sido um desafio muito grande. Estamos comprometidos em manter o Circuito Mundial no Brasil e muito animados com a oportunidade de realizar mais um evento memorável para os fãs do mundo inteiro", disse Kieren Perrow, comissário da Liga Mundial de Surfe.

Outros problemas levaram o Postinho a não ser o principal palco da etapa do Rio neste ano, em maio. Naquela oportunidade uma ressaca atingiu e afetou a estrutura do evento. Além disso, a qualidade das ondas forçou os organizadores a levarem parte da disputa para a praia de Grumari.

Neste ano, a etapa brasileira masculina foi vencida pelo havaiano John John Florence, que lidera a classificação geral - faltam duas etapas para o fim do campeonato, sendo que atualmente está sendo realizado o evento de Portugal, em Peniche. Já a australiana Tyler Wright ganhou a disputa feminina e já se sagrou campeã de 2016.

O calendário da temporada 2017 do Circuito Mundial do Surfe será divulgado pelos organizadores em 15 de novembro.