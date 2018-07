Por apoio do torcedor, Prudente faz promoção

O Grêmio Prudente resolveu fazer uma promoção para aproveitar o entusiasmo da população de Presidente Prudente e tentar encher o estádio da cidade para o confronto com o Santo André, amanhã, na partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Os torcedores podem comprar bilhetes até por R$ 15.

A promoção é válida apenas para quem procurar por entradas até as 13 horas de amanhã em algum dos 14 postos de venda espalhados pela cidade ? a principal bilheteria é no próprio Estádio Prudentão. A carga total de ingressos é de 26.759, embora possa aumentar se a procura for boa. As arquibancadas foram os setores que tiveram maior desconto: 50%. As amarelas, que custavam R$ 30, agora saem por R$15, enquanto as verdes estão sendo vendidas por R$ 20.

"A promoção só é válida para quem comprar antecipadamente, por isso é preciso correr e adquirir logo", afirmou o presidente do clube, Marcos Antonio Monteiro de Almeida. "A presença da torcida é fundamental. Prova disso foi o último jogo (vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano)."

O ingresso mais caro para a partida custa R$ 60, nas cadeiras cativas, enquanto, na modalidade família, pai, mãe e três filhos de até 12 anos de idade podem entrar pagando apenas R$ 30.